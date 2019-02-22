США хотят оставить в Сирии около 200 миротворцев
22 февраля 2019 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - США намерены на определенное время оставить в Сирии группу «примерно из 200» военнослужащих после вывода своих войск из ближневосточной страны. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Подобный шаг она объяснила «защитой мира» в Сирии, пишет Deutsche Welle.
В августе 2014 года международная коалиция во главе с Соединенными Штатами начала операцию против джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке. В сентябре того же года она нанесла первые удары по объектам ИГ в Сирии.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе всех американских военнослужащих из Сирии. Он объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана. Вскоре после заявления Трампа министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку.
В январе 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали покидать Сирию. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.
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