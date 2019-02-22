Песков: Дефицита оперативного управления в ОДКБ нет

PanARMENIAN.Net - Дефицита оперативного управления в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет, несмотря на разногласия по вопросу назначения генсека. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни в Кремле, ни среди членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума руководства в ОДКБ нет», — сказал Песков, пишет РБК.

Представитель Кремля напомнил, что у организации есть исполняющий обязанность генсека.

«Есть некоторые разногласия среди членов ОДКБ, которые в настоящий момент урегулируются, этот процесс продолжается», — добавил Песков, отметив, что при этом нет дефицита оперативного управления.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИД России писал, что ведомство исходит из того, что до начала 2020 года ОДКБ будет руководить исполняющий обязанности генсека. Источник, близкий к организации, также подтвердил изданию, что назначение ожидается только в следующем году.

Пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров. В июле 2018 года ему предъявили обвинение в свержении совместно с другими лицами конституционного строя Армении в 2008 году, после чего он покинул свой пост. Исполняющим обязанности генсека ОДКБ был назначен его заместитель Валерий Семериков.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что к декабрьской встрече должно быть подготовлено предложение о выдвижении представителя Белоруссии. В декабре белорусский президент Александр Лукашенко одобрил кандидатуру госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася Генсеком ОДКБ. Однако Армения пока не одобрила нового кандидата.