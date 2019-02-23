В Армении есть закрытые дороги: Ларс открыт
23 февраля 2019 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 февраля, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал для грузовиков с прицепом закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.
Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.
На автодорогах региона Апаран Арагацотнской области местами наблюдается гололедица.
Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России скопились автомобили.
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