Лас-Вегас впервые за 10 лет замело
23 февраля 2019 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лас-Вегасе выпал снег. Метель обрушилась на город, где обычно круглый год тепло и солнечно, впервые за десять лет.
При этом такая погода держится уже третий день. Из-за снегопада 22 февраля в школах Лас-Вегаса были отменены занятия, пишут «ведомости» со ссылкой на телеканал CBS News.
Из-за непогоды задержали вылет нескольких десятков авиарейсов, так как в местном аэропорту не оказалось специальной техники для расчистки полос от снега.
Ранее впервые с 1962 года снег выпал в Лос-Анджелесе.
Photo: twitter.com/Eibetweenphotog
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