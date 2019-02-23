Лас-Вегас впервые за 10 лет замело

PanARMENIAN.Net - В Лас-Вегасе выпал снег. Метель обрушилась на город, где обычно круглый год тепло и солнечно, впервые за десять лет.

При этом такая погода держится уже третий день. Из-за снегопада 22 февраля в школах Лас-Вегаса были отменены занятия, пишут «ведомости» со ссылкой на телеканал CBS News.

Из-за непогоды задержали вылет нескольких десятков авиарейсов, так как в местном аэропорту не оказалось специальной техники для расчистки полос от снега.

Ранее впервые с 1962 года снег выпал в Лос-Анджелесе.