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Wyndham откроет гостиницу в Ереване в 2019 году

Wyndham откроет гостиницу в Ереване в 2019 году
26 февраля 2019 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная сеть отелей и курортов Wyndham Hotels and Resorts в 2019 году откроет гостиницу в Ереване, пишетAl Bawaba.

Гостиничная сеть планирует расширение и открытие новых отелей в странах Европы, Азии и Африки.

Базирующаяся в США сеть отелей одна из самых крупных в мире, насчитывает около 9200 гостиниц в 80 странах.

Ранее в Ереване открылся отель Holiday Inn Express .

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Al Bawaba. Wyndham Hotels & Resorts Continues Swift Growth across Europe, Middle East, Eurasia and Africa
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