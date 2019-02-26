Wyndham откроет гостиницу в Ереване в 2019 году
26 февраля 2019 - 18:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная сеть отелей и курортов Wyndham Hotels and Resorts в 2019 году откроет гостиницу в Ереване, пишетAl Bawaba.
Гостиничная сеть планирует расширение и открытие новых отелей в странах Европы, Азии и Африки.
Базирующаяся в США сеть отелей одна из самых крупных в мире, насчитывает около 9200 гостиниц в 80 странах.
Ранее в Ереване открылся отель Holiday Inn Express .
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