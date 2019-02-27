В Пакистане заявили о двух сбитых военных самолетах Индии
27 февраля 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Пакистан сбил два самолета ВВС Индии над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскиеи властями. Об этом заявил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.
Пакистанские власти назвали это ответом на вторжение в свое воздушное пространство.
26 февраля Индия объявила об авиаударах по лагерю боевиков в Кашмире - это были первые авиаудары с 1971 года.
«Один индийский пилот арестован военными (после катапультирования), еще двое находятся в районе падения самолета», - отметил генерал, пишет BBC.
Индия пока не комментирует заявления о двух сбитых самолетах. В то же время индийские СМИ пишут о сбитом пакистанском боевом самолете. Ранее индийские власти заявили, что три пакистанских самолета также вошли в воздушное пространство Индии и покинули его, после того как их перехватили индийские летчики.
Пакистанские военные утверждают, что индийские самолеты 27 февраля снова вторглись в воздушное пространство Пакистана, нарушив линию контроля, разделяющую Кашмир, а удары были нанесены в ответ на эти действия.
26 февраля ВВС Индии впервые более чем за 40 лет нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью был объявлен «крупнейший лагерь» боевиков группировки «Джаиш-э-Мухаммад». Эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.
Было ликвидировано большое число террористов, инструкторов и старших командиров, которые готовились к боевым действиям, заявил накануне замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале. В свою очередь пакистанские власти настаивали на том, что в результате авиаудара не было ни жертв, ни разрушений.
14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих.
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