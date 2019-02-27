Премьер РА: Сегодня вспоминаем жертв погромов армян в Сумгаите
27 февраля 2019 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись в своем микроблоге в Twitter в годовщину кровавых событий в Сумгаите.
«Сотни армян были убиты и депортированы из Азербайджана 27 февраля 1988 года, что было ответом этой страны на мирные акции демонстрации армян в Нагорном Карабахе в защиту своих прав на самоопределение. Сегодня мы чтим память жертв резни в Сумгаите», - написал премьер.
Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 года стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.
Самое значимое
В обосновании проекта закона отмечается, что широкое применение полиэтиленовых пакетов в торговле и сфере услуг привело к появлению экологических проблем
Стоимость авиабилетов начнется от €175
Кочарян организовал и руководил процессом уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупных размерах посредством внесения ложных данных в документацию одного из учрежденных им же ООО
Тоноян подчеркнул, что Армения не намерена останавливаться на покупке четырех истребителей.
Partner news
Последние новости
В Пакистане заявили о двух сбитых военных самолетах Индии Индия пока не комментирует заявления о двух сбитых самолетах.
Пашинян прибыл в Тегеран В Тегеране премьер Армении проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, после которой лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы по итогам переговоров
Жюри 72-го Каннского фестиваля возглавит Алехандро Иньярриту В 2019 году Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.
Пашинян - главе миссии МВФ: В наших приоритетах реформы в разных сферах Пашинян подчеркнул, что одним из приоритетов правительства является проведение реформ в разных сферах, в том числе в борьбе с коррупцией