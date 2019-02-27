Премьер РА: Сегодня вспоминаем жертв погромов армян в Сумгаите

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись в своем микроблоге в Twitter в годовщину кровавых событий в Сумгаите.

«Сотни армян были убиты и депортированы из Азербайджана 27 февраля 1988 года, что было ответом этой страны на мирные акции демонстрации армян в Нагорном Карабахе в защиту своих прав на самоопределение. Сегодня мы чтим память жертв резни в Сумгаите», - написал премьер.

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 года стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.