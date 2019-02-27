Президент Ирана не принял отставку главы МИД Зарифа
27 февраля 2019 - 14:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Ирана Хасан Роухани заявил министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу о доверии к нему со стороны руководства страны, в том числе верховного лидера Али Хаменеи.
Зариф заявил об отставке в своем Instagram 25 февраля, отметив, что искренне извиняется за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы.
«Ваше превосходительство пользуется моим доверием и строем Исламской Республики Иран, в особенности верховного лидера. Продолжайте свой путь смело, выносливо и здраво», - написал Роухани в письме Зарифу, пишет РИА Новости.
В связи с этим президент, не принявший отставку Зарифа, отметил достижения иранской дипломатии и политические победы. Глава МИД Ирана после письма Роухани с отказом принять отставку поблагодарил власти и народ за проявленную поддержку, заявив, что привержен службе стране.
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