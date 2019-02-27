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Пашинян: Армения готова стать транзитной страной для иранского газа

Пашинян: Армения готова стать транзитной страной для иранского газа
27 февраля 2019 - 17:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения готова стать транзитной страной для иранского газа. Об этом заявил находящийся в Иране с официальным визитом премьер-минситр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.

«Создание энергетического коридора также имеет важное значение. Для решения этих вопросов есть политическая воля, надеемся, что в процессе переговоров процесс реализации проектов будет осуществлен успешно», - сказал премьер Армении.

Пашинян отметил, что в вопросе увеличения объемов поставок иранского газа в Армению важно прийти к общему знаменателю по цене.

«Это принципиально важный вопрос в контексте привлекательности сделки. Надеемся, что наши представители проведут эффективные переговоры в этом направлении», - отметил Пашинян.

В свою очередь, Роухани заметил, что в контексте сотрудничества с Арменией в электроэнергетической сфере была рассмотрена возможность формата трехстороннего сотрудничества с участием Грузии и четырехстороннего – с участием России.

«Мы также выразили готовность Ирана увеличить объем поставок газа в Армению. Готовы также к сотрудничеству в трехстороннем формате – экспортировать газ в Грузию», - отметил Роухани.

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