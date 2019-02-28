Гол и 2 передачи: Мхитарян помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»

PanARMENIAN.Net - Гол и 2 ассиста полузащитника сборной Армении и «Арсенала» Генриха Мхитаряна помогли лондонскому клубу разгромить «Борнмут» в матче 28-готура английской Премьер-лиги сосчетом 5:1.

Мхитарян забил гол на 27 минуте.

До этого, на 4 минуте, забил Месут Озил, после армянина отличились Лоран Косьелни (47 минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (59 минута) иАлександр Ляказетт (78 минута).

Это уже третья победа «Арсенала» подряд. Ранее Мхитарян помог лондонцам одержать победу в матче 27-го тура английской Премьер-лиги против «Саутгемптона». Тогда армянский игрок стал автором гола и одной передачи.

«Арсенал» с56очками занимает четвертое место втурнирной таблице.2марта клуб сыграет с «Тоттенхэмом».