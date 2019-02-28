Гол и 2 передачи: Мхитарян помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»
28 февраля 2019 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Гол и 2 ассиста полузащитника сборной Армении и «Арсенала» Генриха Мхитаряна помогли лондонскому клубу разгромить «Борнмут» в матче 28-готура английской Премьер-лиги сосчетом 5:1.
Мхитарян забил гол на 27 минуте.
До этого, на 4 минуте, забил Месут Озил, после армянина отличились Лоран Косьелни (47 минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (59 минута) иАлександр Ляказетт (78 минута).
Это уже третья победа «Арсенала» подряд. Ранее Мхитарян помог лондонцам одержать победу в матче 27-го тура английской Премьер-лиги против «Саутгемптона». Тогда армянский игрок стал автором гола и одной передачи.
«Арсенал» с56очками занимает четвертое место втурнирной таблице.2марта клуб сыграет с «Тоттенхэмом».
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«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
Золотые медали завоевали 4 армянских борцов: Рудик Мкртчян (55 кг), Карен Асланян (67 кг), Грант Калачян (72 кг) и Арсен Джулфалакян (77 кг).
«С Днем рождения, Мики. Мхитаряну сегодня исполняется 30 лет. Надеемся, ты хорошо отметишь свой день. С нетерпением ждем твоего возвращения на поле», - говорится на странице «Арсенала» в Twitter.
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