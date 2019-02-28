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Назван лучший смартфон 2018 года

Назван лучший смартфон 2018 года
28 февраля 2019 - 10:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Жюри международной выставки Mobile World Congress 2019 выбрало лучший смартфон 2018 года.

Эксперты назвали лучшим в категории «смартфоны» Mate 20 Pro китайской компании Huawei, который обошел iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9, пишет Lenta.ru.

В 2018-м году жюри отдало предпочтение iPhone X компании Apple.

19-я международная выставка проходит с 25 по 28 февраля в Барселоне.

Смартфон Mate 20 Pro был представлен в октябре 2018 года. Главной особенностью телефона стала тройная камера, основной модуль которой получил разрешение 40 мегапикселей. Также Mate 20 Pro получил сканер отпечатка пальца, встроенный в экран.

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Lenta.ru: Определен лучший смартфон 2018 года
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