Назван лучший смартфон 2018 года

PanARMENIAN.Net - Жюри международной выставки Mobile World Congress 2019 выбрало лучший смартфон 2018 года.

Эксперты назвали лучшим в категории «смартфоны» Mate 20 Pro китайской компании Huawei, который обошел iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9, пишет Lenta.ru.

В 2018-м году жюри отдало предпочтение iPhone X компании Apple.

19-я международная выставка проходит с 25 по 28 февраля в Барселоне.

Смартфон Mate 20 Pro был представлен в октябре 2018 года. Главной особенностью телефона стала тройная камера, основной модуль которой получил разрешение 40 мегапикселей. Также Mate 20 Pro получил сканер отпечатка пальца, встроенный в экран.