Назван лучший смартфон 2018 года
28 февраля 2019 - 10:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Жюри международной выставки Mobile World Congress 2019 выбрало лучший смартфон 2018 года.
Эксперты назвали лучшим в категории «смартфоны» Mate 20 Pro китайской компании Huawei, который обошел iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9, пишет Lenta.ru.
В 2018-м году жюри отдало предпочтение iPhone X компании Apple.
19-я международная выставка проходит с 25 по 28 февраля в Барселоне.
Смартфон Mate 20 Pro был представлен в октябре 2018 года. Главной особенностью телефона стала тройная камера, основной модуль которой получил разрешение 40 мегапикселей. Также Mate 20 Pro получил сканер отпечатка пальца, встроенный в экран.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
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Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
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