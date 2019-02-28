Хаменеи считает важным расширение армяно-иранского экономического сотрудничества

PanARMENIAN.Net - Находящегося в Иране с официальным визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна принял верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Хаменеи выразил поддержку развитию армяно-иранского многоотраслевого сотрудничества и запланированным в этом направлении шагам. Он особо подчеркнул важность расширения и развития армяно-иранского экономического сотрудничества.

Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.

В ходе прошедшей в теплой атмосфере встречи премьер-министр Пашинян коснулся политических событий и народной революции в Армении. Верховный лидер Исламской революции сообщил, что он внимательно следил за мирными и демократическими процессами в Армении.

В ходе встречи собеседники коснулись различных региональных проблем. Пашинян и Хаменеи согласились в тoм, что всеобъемлющее и длительное урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно мирным путем.