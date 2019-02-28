Хаменеи считает важным расширение армяно-иранского экономического сотрудничества
28 февраля 2019 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящегося в Иране с официальным визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна принял верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Хаменеи выразил поддержку развитию армяно-иранского многоотраслевого сотрудничества и запланированным в этом направлении шагам. Он особо подчеркнул важность расширения и развития армяно-иранского экономического сотрудничества.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
В ходе прошедшей в теплой атмосфере встречи премьер-министр Пашинян коснулся политических событий и народной революции в Армении. Верховный лидер Исламской революции сообщил, что он внимательно следил за мирными и демократическими процессами в Армении.
В ходе встречи собеседники коснулись различных региональных проблем. Пашинян и Хаменеи согласились в тoм, что всеобъемлющее и длительное урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно мирным путем.
Самое значимое
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
В храме уже поставлены новые двери и окна, завозятся скамейки. Полностью восстановлен фасад, близятся к завершению отделочные работы.
Григорян придал важность развитию и углублению сотрудничества с Францией, в том числе, в вопросах реализации реформ правительства
Partner news
Последние новости
Армянские революционеры взялись за коррупцию в своих рядах Суд избрал в отношении данных 3 лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Не стоит разделять мужчин и женщин»: Во Франции отказались от продажи спортивных хиджабов Французская компания Decathlon, предложившая специальный хиджаб для бега, подверглась острой критике и решила не начинать реализацию данного продукта во Франции.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась без подписания соглашения Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Ханое заявил, что США не могут снять все санкции по отношению к Северной Корее.
Замглавы МИД РФ: Над вопросом с генсеком ОДКБ работают Карасин ответил на вопрос о том, будет ли назначен генсек ОДКБ до 2020 года в связи с непримиримой позицией Армении и устраивает ли такая ситуация Москву.