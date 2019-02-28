В Армении в 2018 году ущерб по уголовным делам составил $173 млн: Более $14 млн восстановлено
28 февраля 2019 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Общий ущерб, нанесенный государству по уголовным делам, возбужденным правоохранительными органами Армении в 2018 году, составил 84.869 млрд драмов или около 173 млн долларов США.
По данным отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры РА, было восстановлено 27.775 млрд драмов или 14.1 млн долларов США.
Приблизительно 6.922 млрд драмов гарантируется необходимыми уголовно-процессуальными инструментариями, то есть арестом имеющейся в этом размере валюты.
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