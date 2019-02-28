Замглавы МИД РФ: Над вопросом с генсеком ОДКБ работают

PanARMENIAN.Net - Организация договора о коллективно безопасности (ОДКБ) должна динамично развиваться и обеспечивать безопасность в географической сфере ответственности, а вопрос с ее генсеком решается. Об этом заявил замглавы и статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин, пишет РИА Новости.

«Это гипотетический вопрос, непростой. Самое главное, чтобы ОДКБ продолжала эффективно действовать. Сейчас там есть исполняющий обязанности генсека организации. Будем полагаться на то, что эта структура продолжит динамично развиваться и обеспечивать безопасность в географической сфере ответственности. Что касается того, как будет решен вопрос с генсеком ОДКБ – это вопрос живой, но над ним работают», - сказал Карасин, отвечая на вопрос о том, будет ли назначен генсек ОДКБ до 2020 года в связи с непримиримой позицией Армении и устраивает ли такая ситуация Москву.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.

Однако в конце декабря 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком госсекретаря Совбеза страны госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася.

Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. При этом визит в Армению Зася не планируется, заявляла пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян. Сам Зась отметил, что готов в любое удобное для армянского премьера время прибыть в Армению, встретиться с главой правительства, министром иностранных дел и министром обороны. Он выразил надежду на консенсус по вопросу его назначения.