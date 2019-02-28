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Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась без подписания соглашения

Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась без подписания соглашения
28 февраля 2019 - 12:49 AMT

PanARMENIAN.Net - На переговорах в Ханое президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, закончившихся 28 февраля, не было достигнуто никаких соглашений. Об этом заявил Трамп на пресс-конференции по итогам встречи.

Лидеры двух стран обсудили различные варианты по реализации денуклеаризации и экономического развития Северной Кореи, заметил президент США он, подчеркнув, что команды обеих сторон рассчитывают продолжать переговоры в будущем. Несмотря на отсутствие договоренностей, в Трамп считает прошедшие переговоры «продуктивными», пишет Deutsche Welle.

«В принципе, они хотели, чтобы санкции были сняты полностью, но мы не смогли этого сделать», - указал Трамп. По его словам, Ким Чен Ын предложил демонтаж ядерного объекта в Йонбене в обмен на снятие всех санкций. Американская же сторона потребовала демонтажа всех ядерных объектов.

Трамп отметил вместе с тем, что даже без достижения соглашения лидер Северной Кореи пообещал не продолжать атомные испытания. «Мы стали намного ближе друг к другу, чем год назад», - подчеркнул президент США. Глава Белого дома сообщил, что двустороннее соглашение уже было готово к подписанию, однако стороны решили отказаться от него. Трамп подчеркнул, что решение не заключать конкретных договоренностей с КНДР по итогам саммита не было принято им единолично.

Президент США также сообщил, что проведение следующего саммита не обсуждалось.

Саммит завершился на несколько часов раньше запланированного времени без обнародования совместного заявления. Совместный обед двух лидеров был отменен.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Встреча лидеров США и КНДР закончилась без подписания соглашения
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