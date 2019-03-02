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Протесты в Алжире: Более 60 человек пострадали

Протесты в Алжире: Более 60 человек пострадали
2 марта 2019 - 11:36 AMT

PanARMENIAN.Net - В Алжире прошли массовые акции протеста против выдвижения 81-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики на пятый срок. В ходе митингов пострадали 63 человека, еще 45 граждан были задержаны, сообщает портал TSA Algerie со ссылкой на данные полиции. По информации телеканала Sky News Arabia, один человек погиб.

Всего в протестах приняли участие более 800 тысяч человек. В полиции утверждают, что большинство задержанных находились под воздействием «психотропных препаратов» и наркотиков, пишет «Ъ».

Некоторые участники протестов к концу дня начали «портить государственную собственность» и ввязываться в драки, добавили в полиции. Всех пострадавших госпитализировали, степень тяжести их ранений неизвестна.

Президентские выборы в Алжире запланированы на 18 апреля. Абдель Азиз Бутефлика занимает пост президента с 1999 года. Он переизбирался уже четыре раза (в 1999, 2004, 2009 и 2014 годах). 10 февраля Бутефлик объявил, что снова выдвигает свою кандидатуру на новый президентский срок.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: В Алжире в ходе протестов пострадали более 60 человек
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