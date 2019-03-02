МОТ: В Армении женщины зарабатывают на 35% меньше мужчин

PanARMENIAN.Net - В Армении мужчины зарабатывают на треть больше, чем женщины. Об этом свидетельствуют данные Международной организации труда (МОТ), представленные в докладе 2018 года «Заработная плата в мире».

Данные собраны в 65 странах и отражают положение около 80% наемных работников мира.

Согласно данным МОТ, разрыв между медианными зарплатами мужчин и женщин в Армении составляет 35%. Таким образом, Армения занимает 7 место среди стран с самыми большими гендерными разрывами в ежемесячной оплате труда.

По данным МОТ, в среднем в мире женщины зарабатывают примерно на 20% меньше, чем мужчины. Такую разницу в оплате труда в МОТ называют одним из самых вопиющих проявлений социальной несправедливости в мире, пишет BBC.

Россия в списке занимает 10 место с показателем 30.6%. Самый большой разрыв в зарплатах мужчин и женщин, по данным МОТ, наблюдается в Пакистане - он составляет 62.5%. Второе место занимает Непал, где разрыв равен 44.7%.

Из стран Евросоюза худший показатель у Нидерландов - согласно оценкам МОТ, женщины там получают на 40.3% меньше мужчин.

Лучше всего ситуация с равной оплатой труда обстоит в Панаме, Иордании и Кабо-Верде, следует из данных МОТ. Там разрыв равен нулю.

В первую пятерку стран с минимальным разрывом в оплате труда мужчин и женщин входят Румыния (1.8%), Болгария (2.1%), Филиппины (2.6%), Эквадор (4.6%) и Бангладеш (4.7%). Тут однако нужно отметить, что такие страны, как Филиппины, Бангладеш и Кабо-Верде в материалах МОТ относятся к странам с зарплатами ниже среднего уровня.

В списке МОТ также есть две страны - Таиланд (-2.5%) и Сьерра-Леоне (-5.5%) - с негативным гендерным разрывом, что означает, что женщины здесь получают больше мужчин. Однако оба государства не относятся к странам с высокими доходами.

Гендерный разрыв частично объясняется разным уровнем образования, занимаемыми должностями и различными уровнями оплаты труда в традиционно «женских» и «мужских» профессиях, однако остается и «необъяснимая часть», которая указывает на признаки гендерной дискриминации, говорят эксперты.

Например, женщины, которые имеют детей, как правило, зарабатывают меньше тех, у кого их нет. При этом факты говорят о том, что гендерный разрыв в оплате труда возникает еще до того, как женщина становится матерью.

По оценкам экспертов Всемирного банка, из-за неравной оплаты труда страны ежегодно теряют триллионы долларов. В частности, от 15 до 30 трлн долларов в год составляют убытки мировой экономики из-за ограниченного доступа девочек к образованию и нереализованных возможностей по повышению производительности труда и доходов женской части населения.