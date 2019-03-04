Армянские саперы приступили к разминированию окрестностей Алеппо

PanARMENIAN.Net - Специальные подразделения военных из Армении приступили к разминированию окрестностей Алеппо. Договор об этом официальный Дамаск заключил с Ереваном в середине февраля.

Спустя несколько дней отряд из 83-х человек приступил к работе в провинции Алеппо, пишет РЕН ТВ.

Бои в Алеппо закончились 8 месяцев назад. Карт минных полей не осталось - боевики их зачастую просто не составляли. Поэтому проверять приходится все подряд, масштабы предстоящего гуманитарного разминирования колоссальные.

Саперам предстоит разминировать сотни гектаров, чтобы на этих землях вновь можно было заниматься сельским хозяйством.

«Вот эти раз, два, три, четыре ,пять - это мины которые были приведены в транспортное состояние. Но они были в боевом состоянии и значит итальянская противотранспортная мина. Сейчас после обнаружения они обезврежены и в дальнейшем мы их уничтожим на месте», - говорит представитель национального Центра по гуманитарному разминированию и экспертизам Республики Армения Артур Блбулян.

Все найденые устройства складывают вместе и подрывают на безопасном от людей расстоянии.

Из Еревана саперы прилетели налегке, оборудование получили уже на месте. Их безопасность в ходе работы обеспечивает российская военная полиция.

«Пройдя необходимую доподготовку, саперы данного контингента приступили к выполнению поставленных задач. Саперы будут работать под эгидой ЦПВС , необходимое оборудование, специальные средства а также все виды обеспечения осуществляются российской стороной», - говорит представитель ЦПВС Аркадий Ржевский.

Группа из 83 армянских специалистов прибыла 8 февраля в сирийский город Алеппо. Они будут оказывать гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводить работы по разминированию территории. Содействие в их доставке в республику оказала Россия.