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Гололед на ряде дорог Армении: Ларс открыт

Гололед на ряде дорог Армении: Ларс открыт
5 марта 2019 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - 5 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом и труднопроходим для остальных автомобилей.

Труднопроходимы автодороги Берд-Чамбарак и Сотк-Карвачар (для грузовых автомобилей).

На автодорогах Чкнах-Дзораглух, Ара-Варденут, Кучак-Цахкашен и межобщинных автодорогах регионов Арагац Арагацотнской области и Ашоцк Ширакской области местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

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