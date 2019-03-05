Гололед на ряде дорог Армении: Ларс открыт
5 марта 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом и труднопроходим для остальных автомобилей.
Труднопроходимы автодороги Берд-Чамбарак и Сотк-Карвачар (для грузовых автомобилей).
На автодорогах Чкнах-Дзораглух, Ара-Варденут, Кучак-Цахкашен и межобщинных автодорогах регионов Арагац Арагацотнской области и Ашоцк Ширакской области местами наблюдается гололедица.
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Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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