Министр обороны РА: Без согласия Армении нового генсека ОДКБ не назначат

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян исключил возможность назначения генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) без согласия РА. Такое заявление онсделал 5 марта в беседе с журналистами.

Комментируя недавнее заявление кандидата на этот пост со стороны Белоруссии Станислава Зася о том, что устав ОДКБ позволяет принять решение в ограниченном составе, Тоноян отметил, что устав не допускает такой возможности, пишет Aysor.am.

«Устав не допускает такой возможности. Назначение генсека ОДКБ – это не какое-то оперативно-тактическое решение. Речь идет о назначении генсека военно-политического блока. Как можно решить этот вопрос без участия одного из членов?» - отметил министр.

Тоноян заявил, что МИД Армении проводит соответствующую работу, работа ведется также со стороны секретариата ОДКБ.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.

Однако в конце декабря 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком госсекретаря Совбеза страны госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася.

Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. При этом визит в Армению Зася не планируется, заявляла пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян. Сам Зась отметил, что готов в любое удобное для армянского премьера время прибыть в Армению, встретиться с главой правительства, министром иностранных дел и министром обороны. Он выразил надежду на консенсус по вопросу его назначения.