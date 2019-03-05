Туск: Сохранение статус-кво по Карабаху не может продолжаться долго

PanARMENIAN.Net - Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что сохранение статус-кво по Карабаху не может продолжаться долго. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.

«Вселяет надежду переговорный процесс и контакты двух сторон. Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться. Необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом», - сказал Туск, пишет Aysor.am.

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 марта посетил Европейский парламент, где его встретил председатель Комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макаллистер. Пашинян выступил в Комитете по внешним связям Европейского парламента с речью, в которой он, в частности, отметил, что реальный прогресс в карабахском урегулировании возможен только при участии народа Арцаха в переговорном процессе.