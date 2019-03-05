Туск: Сохранение статус-кво по Карабаху не может продолжаться долго
5 марта 2019 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что сохранение статус-кво по Карабаху не может продолжаться долго. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.
«Вселяет надежду переговорный процесс и контакты двух сторон. Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться. Необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом», - сказал Туск, пишет Aysor.am.
Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 марта посетил Европейский парламент, где его встретил председатель Комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макаллистер. Пашинян выступил в Комитете по внешним связям Европейского парламента с речью, в которой он, в частности, отметил, что реальный прогресс в карабахском урегулировании возможен только при участии народа Арцаха в переговорном процессе.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
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