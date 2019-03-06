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«Реал» впервые за 3 года вылетел из Лиги чемпионов

«Реал» впервые за 3 года вылетел из Лиги чемпионов
6 марта 2019 - 10:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» проиграл ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамскому «Аяксу» – 1:4. Первая игра в Голландии закончилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев. Таким образом, с учетом ответной игры они вылетели из турнира.

«Аякс» открыл счет на 7-й минуте, контратаку гостей завершил Хаким Зиех. На 18-й минуте преимущество гостей удвоил Давид Нерес. Душан Тадич забил третий гол «Аякса» на 62-й минуте игры. Мадридцы отыграли один мяч на 70-й минуте – отличился Марко Асенсио. Однако спустя всего две минуты «Аякс» восстановил отрыв в три мяча после точного штрафного удара в исполнении Лассе Шене, пишут «Ведомости».

«Реал» три года подряд – в 2106-2018 гг. – выигрывал Лигу чемпионов, что ранее не удавалось ни одному клубу. Мадридцы являются рекордсменами и по общему числу побед в Лиги Чемпионов – клуб выигрывал трофей 13 раз.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Мадридский «Реал» впервые за три года вылетел из Лиги чемпионов
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