«Реал» впервые за 3 года вылетел из Лиги чемпионов
6 марта 2019 - 10:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» проиграл ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамскому «Аяксу» – 1:4. Первая игра в Голландии закончилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев. Таким образом, с учетом ответной игры они вылетели из турнира.
«Аякс» открыл счет на 7-й минуте, контратаку гостей завершил Хаким Зиех. На 18-й минуте преимущество гостей удвоил Давид Нерес. Душан Тадич забил третий гол «Аякса» на 62-й минуте игры. Мадридцы отыграли один мяч на 70-й минуте – отличился Марко Асенсио. Однако спустя всего две минуты «Аякс» восстановил отрыв в три мяча после точного штрафного удара в исполнении Лассе Шене, пишут «Ведомости».
«Реал» три года подряд – в 2106-2018 гг. – выигрывал Лигу чемпионов, что ранее не удавалось ни одному клубу. Мадридцы являются рекордсменами и по общему числу побед в Лиги Чемпионов – клуб выигрывал трофей 13 раз.
Самое значимое
Матч завершился со счетом 2:0.
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«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
Золотые медали завоевали 4 армянских борцов: Рудик Мкртчян (55 кг), Карен Асланян (67 кг), Грант Калачян (72 кг) и Арсен Джулфалакян (77 кг).
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