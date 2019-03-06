В РФ могут начать штрафовать за фейковые новости
6 марта 2019 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Законопроект о штрафах за распространение фейковых новостей прошел второе чтение. За законопроект проголосовали 327 парламентариев, против — 42.
Пакет законопроектов фейковых новостях и неуважении к власти внесли глава комитета Совета федерации по законодательству Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. За публикацию фейков штраф для граждан составит до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс. рублей, юридических — до 500 тыс. рублей, пишет «Ъ».
При повторном нарушении или при создании помех для работы объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, промышленности или банков штраф для юрлиц может достигать 1 млн рублей, при тяжких последствиях — до 1,5 млн рублей.
Во втором чтении приняты поправки, которые дают официально зарегистрированным сетевым СМИ возможность оперативно удалять фейковые сообщения и тем самым избегать штрафов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее не исключал, что ответственность за публикацию фейковых новостей в СМИ может быть распространена и на собственников этих изданий.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Месси вернется в сборную Аргентины на привилегированных условиях Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд условий, при соблюдении которых нападающий появится в составе команды
Премьер РА: Чтобы ЕАЭС состоялся, нужны равные цены на энергоносители По словам премьера, если, например, себестоимость одной и той же продукции будет гораздо выше в Армении из-за больших цен на энергоносители, чем, например, в Белоруссии, России, Казахстане, то это ударит по сути ЕАЭС.
Пашинян: Армения абсолютно прозрачна для российских партнеров По его словам, для РА очень важно, чтобы в РФ все слои общества правильно поняли суть и причины произошедшей в Армении в 2018 году «бархатной» революции.
Вашингтон может ограничить военное сотрудничество с Анкарой Кроме того, если сделка Турции с Россией состоится, Вашингтон также отзовет свое предложение по продаже Турции ракетных комплексов Patroit на сумму 3,5 млрд долларов