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В РФ могут начать штрафовать за фейковые новости

В РФ могут начать штрафовать за фейковые новости
6 марта 2019 - 15:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Законопроект о штрафах за распространение фейковых новостей прошел второе чтение. За законопроект проголосовали 327 парламентариев, против — 42.

Пакет законопроектов фейковых новостях и неуважении к власти внесли глава комитета Совета федерации по законодательству Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. За публикацию фейков штраф для граждан составит до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс. рублей, юридических — до 500 тыс. рублей, пишет «Ъ».

При повторном нарушении или при создании помех для работы объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, промышленности или банков штраф для юрлиц может достигать 1 млн рублей, при тяжких последствиях — до 1,5 млн рублей.

Во втором чтении приняты поправки, которые дают официально зарегистрированным сетевым СМИ возможность оперативно удалять фейковые сообщения и тем самым избегать штрафов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее не исключал, что ответственность за публикацию фейковых новостей в СМИ может быть распространена и на собственников этих изданий.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru. Законопроект о фейковых новостях одобрен во втором чтении
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