Граждане Грузии не смогут получать убежище в ЕС

PanARMENIAN.Net - Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, выступая 5 марта в Брюсселе на пятом заседании Совета ассоциации между ЕС и Грузией, напомнил об опасности злоупотребления визовой свободой и подчеркнул, что Грузия является для Евросоюза безопасной страной.

С марта 2017 года граждане Грузии имеют право на безвизовый въезд на территорию ЕС. Однако, как показывает практика, многие грузины злоупотребляют этим правом для того, чтобы незаконно остаться жить в Европе.

«После либерализации визового режима в страны Евросоюза въехало несколько сотен тысяч человек, и лишь несколько тысяч человек подали заявки на получение убежища», - заявил Хан, пишет Deutsche Welle.

«Хочу призвать представителей СМИ использовать свои возможности и сообщить населению, что граждане Грузии не смогут получить убежище в Европе, так как Грузия - безопасная страна», - отметил он.

Еврокомиссия еще несколько лет назад предложила создать единый для всех список стран безопасного происхождения на уровне ЕС, однако на сегодняшний день его имеют лишь 12 стран-членов Евросоюза.

Безопасными странами происхождения считаются государства, жителям которых, предположительно, не грозит массовое политическое преследование, бесчеловечные или унизительные меры наказания или обращение.