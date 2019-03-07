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Facebook улучшит защиту данных и введет сквозное шифрование сообщений

Facebook улучшит защиту данных и введет сквозное шифрование сообщений
7 марта 2019 - 11:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель Facebook Марк Цукерберг презентовал новый подход соцсети к конфиденциальности информации. Одним из его ключевых моментов является план введения сквозного шифрования на всех платформах соцсети. Сейчас эта функция безопасности действует только в WhatsApp.

«Я верю, что общение все больше будет смещаться в сторону частных, зашифрованных сервисов, где люди могут быть уверены: то, что они говорят друг другу, остается в безопасности», – говорится в заявлении Цукерберга. Нынешний уровень конфиденциальности он сравнил с городской площадью, где люди могут открыто делиться всем, чем хотят, пишут «Ведомости».

При этом пользователям необходимо пространство и для приватного общения. «Если вы думаете о своей жизни, вы, вероятно, тратите больше времени на общение в частном порядке, чем на публику», – пояснил Цукерберг свой план в интервью Associated Press. Он намерен объединить службы обмена сообщениями – Messenger, WhatsApp и Instagram, чтобы их пользователи могли связываться друг с другом во всех приложениях.

Работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась и будет продолжаться «до полного внедрения шифрования» в сервисы. Итогом многолетнего плана станет создание системы отправки сообщений, в которой никто, кроме отправителей и получателей, не будет иметь доступа к содержанию сообщений, даже сам Facebook. Пользователь сможет не беспокоиться о подслушивании, как если бы он находился в гостиной за закрытыми дверями, обещает Цукерберг.

Эксперты не исключают, что одним из мотивов объединения служб обмена сообщениями является защита от антимонопольных рисков. Facebook может сообщить антимонопольным органам, что WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger настолько тесно связаны друг с другом, что разделить их не представляется возможным, приводит агентство мнение профессора права Университета Колорадо Блейка Рейда.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Facebook введет сквозное шифрование сообщений на всех своих платформах
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