// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Затулин предлагает передать Азербайджану территории взамен на признание независимости Арцаха

Затулин предлагает передать Азербайджану территории взамен на признание независимости Арцаха
7 марта 2019 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат Государственной думы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин заявил, что независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть, «урегулировать нагорно-карабахский конфликт можно было бы, вернув Азербайджану занятые Арцахом в результате боевых действий районы».

По мнению Затулина, конфликт в Нагорном Карабахе можно урегулировать проще, чем любой другой на пространстве бывшего СССР, передает Федеральное агентство новостей.

Выступая на закрытии двухдневного заседания Лазаревского клуба, Затулин отметил, что судьба Армении неотделима от Нагорного Карабаха.

«Мы не строим военных планов, не призываем кого-то к победе, но никто не может отделить судьбу Армении от Нагорного Карабаха. Мы не будем отсекать от участия в деятельности Лазаревского клуба наших друзей из Арцаха. Это неприемлемо. Я лично выступаю за скорейшее урегулирование этого конфликта. Независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть, а вот остальное — обсуждаемо», — сказал Затулин.

Затулин выразил уверенность, что решением ситуации стало бы «возвращение Азербайджану районов, которые были заняты Арцахом в результате боевых действий в обмен на признание Баку независимости республики».

Второе заседание российско-армянского Лазаревского клуба проходило в Москве 5-6 марта 2019 года в Андреевском зале гостиницы «Ренессанс Москва Монарх Центр».

Ссылки по теме:
Riafan.ru. В Госдуме предложили решение Нагорно-Карабахского конфликта
 Самое значимое
Пашинян и Алиев согласились встретитьсяПашинян и Алиев согласились встретиться
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Хаменеи считает важным расширение армяно-иранского экономического сотрудничестваХаменеи считает важным расширение армяно-иранского экономического сотрудничества
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Азербайджан использует фото армянского добровольца в своей пропагандеАзербайджан использует фото армянского добровольца в своей пропаганде
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз
Главы МИД Армении и РФ обсудили в Мюнхене перспективы карабахского урегулирования
Меркель - о карабахском вопросе: Премьер РА предпринял смелые шаги, но и другая сторона должна
В Таллине появится памятник Сергею Довлатову
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Замглавы МИД РА: Армения не отказалась от достигнутых в Вене и Петербурге договоренностей «Мы очень хорошо знаем, почему эти договоренности не выполняются, – из-за азербайджанской стороны»
Леброн обошел Джордана по количеству очков за карьеру в НБА В игре против «Денвер Наггетс» Джеймс набрал 31 очков, теперь на его счету 32 311 очков за карьеру
В РФ вводят наказание за проявление неуважения к власти в интернете За документ проголосовали 327 депутатов, против — 40, один воздержался
Иранские хакеры атаковали более 200 компаний по всему миру Похищая конфиденциальную информацию предприятий и стирая данные из памяти компьютеров, киберпреступники причинили суммарный ущерб в размере сотен миллионов долларов