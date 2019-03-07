Затулин предлагает передать Азербайджану территории взамен на признание независимости Арцаха
7 марта 2019 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Государственной думы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин заявил, что независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть, «урегулировать нагорно-карабахский конфликт можно было бы, вернув Азербайджану занятые Арцахом в результате боевых действий районы».
По мнению Затулина, конфликт в Нагорном Карабахе можно урегулировать проще, чем любой другой на пространстве бывшего СССР, передает Федеральное агентство новостей.
Выступая на закрытии двухдневного заседания Лазаревского клуба, Затулин отметил, что судьба Армении неотделима от Нагорного Карабаха.
«Мы не строим военных планов, не призываем кого-то к победе, но никто не может отделить судьбу Армении от Нагорного Карабаха. Мы не будем отсекать от участия в деятельности Лазаревского клуба наших друзей из Арцаха. Это неприемлемо. Я лично выступаю за скорейшее урегулирование этого конфликта. Независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть, а вот остальное — обсуждаемо», — сказал Затулин.
Затулин выразил уверенность, что решением ситуации стало бы «возвращение Азербайджану районов, которые были заняты Арцахом в результате боевых действий в обмен на признание Баку независимости республики».
Второе заседание российско-армянского Лазаревского клуба проходило в Москве 5-6 марта 2019 года в Андреевском зале гостиницы «Ренессанс Москва Монарх Центр».
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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