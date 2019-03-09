Космический корабль Маска успешно приземлился в Атлантике
9 марта 2019 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Капсула космического корабля многоразового использования Crew Dragon успешно приводнилась в Атлантическом океане. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в Twitter.
Это был первый испытательный полет Crew Dragon. Корабль сконструирован компанией SpaceX Илона Маска по заказу NASA. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал. Корабль в автономном режиме состыковался с Международной космической станцией 3 марта и провел пятидневный совместный полет. 8 марта он сошел с орбиты, сбросив негерметичный грузовой отсек. После чего в плотных слоях атмосферы у капсулы раскрылись парашюты и она мягко приводнилась у восточного берега Флориды, пишут «Ведомости».
На борту корабля вместо экипажа находился облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини серии фантастических фильмов «Чужой». Состояние манекена отслеживалось с помощью датчиков.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 производства SpaceX после запуска корабля совершила посадку на плавучую платформу.
В июне планируется провести еще один испытательный пуск Crew Dragon, после чего в июле корабль должен будет отправиться в космос уже с экипажем на борту. Crew Dragon предполагается сертифицировать NASA для полетов астронавтов на МКС.
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