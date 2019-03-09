Эмери: Мхитарян хорошо отыграл в матче с «Ренном»
9 марта 2019 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном» (1:3).
Наставник лондонцев рассказал, почему перевел во втором тайме полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна на позицию крайнего защитника.
«В первую очередь я принял такое решение, потому что мы здорово играли с «Саутгемптоном» с такой формацией. После удаления я хотел, чтобы у нас оставалась эта расстановка. Во втором тайме нам нужны были свежие игроки, которые смогли бы помочь в атаке.
К сожалению, нам не удалось создать много моментов, чтобы забить второй мяч. Но я считаю, что Мхитарян провел очень хороший матч. Ему пришлось 40-50 минут играть правым защитником, он хорошо справился», — сказал Эмери, пишет пресс-служба «Арсенала».
Самое значимое
Мхитарян забил гол на 27 минуте.
Матч завершился со счетом 2:0.
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«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
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