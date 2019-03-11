Происшествие на границе Ирана с Азербайджаном: 1 убитый, 1 раненый

PanARMENIAN.Net - 10 марта была предпринята попытка нарушить государственную границу Азербайджана на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» вблизи села Бала Бахманли Физулинского района.

Пограничный отряд обнаружил приближающихся из Ирана вооруженных людей. Не подчинившиеся законным требованиям и предупредительным выстрелам погранотряда нарушители границы открыли огонь, пишет Haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Азербайджана.

В результате перестрелки были ранены 2 азербайджанских пограничников, один из них умер. Идущим с иранской стороны не удалось нарушить государственную границу, и они убежали обратно.

Возбуждено уголовное дело.