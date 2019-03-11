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В Армении объем торгового оборота за январь вырос на 19%, строительства - на 22%

В Армении объем торгового оборота за январь вырос на 19%, строительства - на 22%
11 марта 2019 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Индекс экономической активности в Республике Армения в январе 2019 года увеличился на 6% по сравнению с январем 2018 года.

По данным Национальной статистической службы РА, объем торгового оборота увеличился на 19.3%, строительства - на 22.1%, услуг - на 15.6%.

Объем промышленного производства за отчетный период снизился на 0.6%.

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