В Армении объем торгового оборота за январь вырос на 19%, строительства - на 22%
11 марта 2019 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Индекс экономической активности в Республике Армения в январе 2019 года увеличился на 6% по сравнению с январем 2018 года.
По данным Национальной статистической службы РА, объем торгового оборота увеличился на 19.3%, строительства - на 22.1%, услуг - на 15.6%.
Объем промышленного производства за отчетный период снизился на 0.6%.
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