Пашинян: Готов продолжить диалог по Карабаху с народом Азербайджана независимо от позиции Алиева
12 марта 2019 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов продолжить диалог по карабахскому вопросу не только с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но и с народом Азербайджана. Об этом премьер заявил 12 марта, выступая на прошедшем в Степанакерте совместном заседании Совбезов Армении и Арцаха.
Он коснулся темы «подготовки народов к миру».
«Считаю необходимым подчеркнуть, что подготовка народов к миру не может быть вопросом одного из правительств, вовлеченных в переговоры, это совместная работа. Я имею в виду, например, что подготовка азербайджанского общества к миру должна осуществляться не только властями Азербайджана, но и при участии властей Армении. Именно осознание этого заставило меня осенью 2018 года выступить в Национальном собрании Армении с по сути беспрецедентным для нашей реальности заявлением о том, что любое решение карабахского вопроса должно быть приемлемо для народов Армении, Арцаха и Азербайджана. Это мой вклад в дело подготовки к миру народов не только в Армении и Карабахе, но и в Азербайджане», - заявил Пашинян.
Он отметил, что не видит равноценных заявлений и шагов со стороны президента Азербайджана.
«Несмотря на это, я готов продолжить диалог не только с президентом, но и с народом Азербайджана, потому что уверен, что народ Азербайджана настолько же миролюбив, насколько народ Армении, насколько народ Арцаха», - отметил премьер.
Он также коснулся темы принципов урегулирования карабахского конфликта, отметив, что Армения была и останется гарантом безопасности Арцаха номер один и продолжит участвовать в мирном процессе.
«Принимает ли правительство Армении выдвигаемые Минской группой ОБСЕ 3 принципа и 6 элементов в качестве оснований для переговорного процесса. Это важнейший вопрос, но для ответа на него нужны разъяснения. Что значат эти принципы на практике и кто имеет право их трактовать? Это важно, потому что то, как трактует Азербайджана эти принципы, для нас неприемлемо. Мы, конечно, можем выступить с собственной трактовкой этих принципов, но это бессмысленно, потому что наша цель - не словесная перепалка, а эффективный переговорный процесс», - отметил Пашинян.
Он добавил, что основой переговорного процесса должны стать пункты, которые не дают повода для разночтений.
«Но предложенные сопредседателями принципы, как я уже отметил, за последние 10 лет стали поводом для самых различных и широких трактовок и, следовательно, целью предстоящего переговорного процесса должно стать уточнение 3 основных принципов и 6 элементов. И мы готовы к этому разговору», - сказал Пашинян.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны карабахского кохфликта снизить «напряженность и подстрекательскую риторику». «Ссылаясь на некоторые противоречивые публичные заявления касательно сущности процесса Минской группы, сопредседатели подтверждают, что справедливое и долгосрочное урегулирование должно базироваться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, в частности, на неиспользовании угрозы силой, обеспечении территориальной целостности, равноправия, права народов на самоопределение», - говорится в заявлении сопредседателей.
Самое значимое
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
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