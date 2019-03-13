МИД РФ предупредил своих граждан о дискриминации в Азербайджане в отношении армян
13 марта 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел России предупредило своих граждан с армянскими корнями о том, что в Азербайджане они могут столкнуться с дискриминицией.
«В связи с тем, что, несмотря на многочисленные обращения российской стороны, продолжается практика недопуска в Азербайджанскую Республику российских граждан с армянскими корнями, на сайте МИД России в разделе «Предупреждения для российских граждан» размещена соответствующая ориентировка», - говорится в заявлении МИД РФ.
В ориентировке отмечается, что под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта пограничная служба Азербайджана продолжает отказывать в пропуске на территорию страны лицам, независимо от гражданства, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности.
«Мотивируется это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц. Неоднократные обращения российской стороны к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджанскую Республику граждан Российской Федерации игнорируются.
С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски», - предупреждает МИД РФ.
У граждан Российской Федерации с армянскими корнями регулярно возникают проблемы по прибытии в Азербайджан. Им не разрешается въезжать в страну или их задерживают по прибытии.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
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