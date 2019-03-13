Юные армянские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на ЧМ
13 марта 2019 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Лас-Вегасе юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике армянские спортсмены завоевали две медали.
Гарик Карапетян (89 кг) одолел в рывке 137 кг и 168 кг в толчке. Карапетян с результатом 305 кг стал серебряным призером в двоеборье. В той же весовой категории бронзовым призером стал Геворг Каграманян, набрав в сумме двоеборья 304 кг (134 кг в рывке, 170 кг в толчке), сообщает пресс-служба НОКА.
В этой весовой категории чемпионом мира среди юношей с результатом 307 кг в двоеборье стал представитель Саудовской Аравии Юсеф Алотман Али.
Самое значимое
Мхитарян забил гол на 27 минуте.
Матч завершился со счетом 2:0.
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«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
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