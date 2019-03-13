Юные армянские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на ЧМ

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Лас-Вегасе юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике армянские спортсмены завоевали две медали.

Гарик Карапетян (89 кг) одолел в рывке 137 кг и 168 кг в толчке. Карапетян с результатом 305 кг стал серебряным призером в двоеборье. В той же весовой категории бронзовым призером стал Геворг Каграманян, набрав в сумме двоеборья 304 кг (134 кг в рывке, 170 кг в толчке), сообщает пресс-служба НОКА.

В этой весовой категории чемпионом мира среди юношей с результатом 307 кг в двоеборье стал представитель Саудовской Аравии Юсеф Алотман Али.