Председатель ОБСЕ: Любое изменение в переговорах по Карабаху должно быть приемлемо для всех
13 марта 2019 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел СловакииМирослав Лайчак на совместном брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване заявил, что любое изменение в формате переговоров по карабахскому вопросу должно быть приемлемым для всех сторон.
«Любое возможное изменение в формате переговоров должно быть приемлемым для всех сторон. Мы выделим достаточно времени для обсуждения этих задач. Уверен, что у правительства Армении есть правильное решение по продолжению переговоров в соответствующем формате», - заявил Лайчак.
Мнацаканян отметил, что во время встречи с Лайчаком он вновь подтвердил, что безопасность и статус Арцаха являются абсолютными приоритетами для Армении.
«Я повторил также тот подход, который касается обеспечения решающего голоса и участия Нагорного Карабаха», - сказал Мнацаканян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 марта, выступая на прошедшем в Степанакерте совместном заседании Совбезов Армении и Арцаха, что готов продолжить диалог по карабахскому вопросу не только с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но и с народом Азербайджана. Он коснулся темы «подготовки народов к миру».
Самое значимое
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
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