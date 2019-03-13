Председатель ОБСЕ: Любое изменение в переговорах по Карабаху должно быть приемлемо для всех

PanARMENIAN.Net - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел СловакииМирослав Лайчак на совместном брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване заявил, что любое изменение в формате переговоров по карабахскому вопросу должно быть приемлемым для всех сторон.

«Любое возможное изменение в формате переговоров должно быть приемлемым для всех сторон. Мы выделим достаточно времени для обсуждения этих задач. Уверен, что у правительства Армении есть правильное решение по продолжению переговоров в соответствующем формате», - заявил Лайчак.

Мнацаканян отметил, что во время встречи с Лайчаком он вновь подтвердил, что безопасность и статус Арцаха являются абсолютными приоритетами для Армении.

«Я повторил также тот подход, который касается обеспечения решающего голоса и участия Нагорного Карабаха», - сказал Мнацаканян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 марта, выступая на прошедшем в Степанакерте совместном заседании Совбезов Армении и Арцаха, что готов продолжить диалог по карабахскому вопросу не только с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но и с народом Азербайджана. Он коснулся темы «подготовки народов к миру».