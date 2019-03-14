В Армении дороги в основном проходимы: Ларс закрыт для грузовиков
14 марта 2019 - 10:15 AMT
PanARMENIAN.Net - 14 марта, по состоянию на 10:00, в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта закрыта только для грузовых автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть столпившиеся автомобили.
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