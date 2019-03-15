Из сектора Газа впервые за 5 лет нанесли удар по Тель-Авиву: Израиль ответил

PanARMENIAN.Net - Две ракеты были пущены со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива 14 марта. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что это была первая атака на Тель-Авив с 2014 года. В результате пуска ракет никто не пострадал, разрушений нет, по данным властей, одна ракета упала в пустынной местности, а другая - в море.

Несколькими часами позже представители ЦАХАЛ сообщили в Twitter, что Израиль наносит ответные удары. «Только что мы начали наносить удары по террористам в секторе Газа. Подробности последуют позже», - указано в сообщении, пишет Deutsche Welle.

Очевидцы рассказывают, что до них донесся звук пролетающей ракеты и вой сирен, однако пока не прогремел взрыв, они не верили, что ракета летит в сторону Тель-Авива.

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля, Ронена Манелиса, произошедшее стало для них «сюрпризом». «Мы не знаем, кто это был. Однако ХАМАС является главной силой в секторе Газа и несет ответственность за то, что там происходит», - подчеркнул он.

Член кабинета министров Израиля, противник политики Биньямина Нетаньяху Нафтали Беннетт, комментируя ситуацию, заявил, что обстрелы южной части Израиля со стороны сектора Газа производятся уже на протяжении года. Он потребовал от премьер-министра представить конкретный «план по разгрому ХАМАС».

Атака 14 марта усилила напряжение в Израиле в преддверии парламентских выборов 9 апреля, в которых намерен участвовать нынешний премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он возглавляет правительство Израиля с 2009 года.