Знаменитый ресторан «Арагви» в Москве закрыт из-за спора «Ташира» с семьей Абрамяна

PanARMENIAN.Net - Культовый ресторан «Арагви» в Москвезакрыт – информация об этом появилась на странице Faсebook одного из поваров ресторана Нугзара Небиеридзе.

«Друзья, сам не верю, но ищу работу, – пишет повар «Арагви», – он (ресторан), к сожалению, теперь закрыт».

«На текущий момент принято решение об остановке проекта», – подтвердил информацию повара представитель компании «Ташир», которая управляла рестораном, пишут «Ведомости».

Отмечается, что ресторан закрыт из-за конфликта, возникшего между компанией «Ташир» бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, управляющей рестораном, и собственника помещения - семьи президента общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамяна.

«Арагви», знаменитый московский ресторан, расположен на Тверской улице. Помещение ресторана – часть объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница «Дрезден». Здание приобрело нынешний вид в 1930-х гг., тогда же здесь был открыт ресторан грузинской кухни «Арагви» под руководством Лонгиноза Стажадзе. По городской легенде, инициатива открыть грузинский ресторан принадлежит сталинскому наркому внутренних дел Лаврентию Берии. При реконструкции, проходившей в начале 2000-х гг., была обнаружена кирпичная кладка палат XVII в.