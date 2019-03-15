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В РА создадут механизмы конфискации имущества обвиняемых в тяжких преступлениях без решения суда

В РА создадут механизмы конфискации имущества обвиняемых в тяжких преступлениях без решения суда
15 марта 2019 - 17:00 AMT

PanARMENIAN.Net - По решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна была создана рабочая группа для внедрения институтов по конфискации имущества обвиняемых в тяжких преступлениях без обвинительного приговора и обязательства обвиняемых доказывать легальное происхождение этой собственности.

Как отмечается в заявлении Центробанка Армении, РА ратифицировала Варшавскую конвенцию Совета Европы «О отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма».

Институт конфискации имущества без обвинительного приговора предусмотрен Конвенцией ООН по борьбе с коррупцией, которая также была ратифицирована Арменией. Международная Группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) и мониторинговая группа Совета Европы Moneyval считают такой правовой режим необходимым.

В 2016 году Совет Европы утвердил отчет о соответствии Варшавской конвенции, в котором рекомендовал Армении принять законодательные изменения, по которым у лиц, совершивших тяжкие преступления, можно будет потребовать обоснования о происхождении их имущества. С такими же рекомендациями выступила и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

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