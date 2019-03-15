ВС Азербайджана из миномета обстреляли армянские позиции в агдамском направлении

PanARMENIAN.Net - 15 марта Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в агдамском направлении (Акна) из 60-мм миномета. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь Армии обороны НКР Сенор Асратян.

Он отметил, что у армянской стороны нет потерь или раненых.

В последний раз азербайджанцы использовали миномет на линии соприкосновения с силами Арцаха в январе 2018 года.