В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт для грузовиков

PanARMENIAN.Net - 18 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Варденяцский перевал закрыт.

Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Берд-Чамбарак, а также межобщинные автодороги регионов Амасия и Ашоцк Ширакской области, сел Ттуджур, Египатруш, Чкнах, Кучак, Дзораглух, Варденис Арагацотнской области.

На автодорогах Сотк-Карвачар и Арагац-Талин местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларсзакрыта для грузовых автомобилей.