В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт для грузовиков
18 марта 2019 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - 18 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал закрыт.
Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Берд-Чамбарак, а также межобщинные автодороги регионов Амасия и Ашоцк Ширакской области, сел Ттуджур, Египатруш, Чкнах, Кучак, Дзораглух, Варденис Арагацотнской области.
На автодорогах Сотк-Карвачар и Арагац-Талин местами наблюдается гололедица.
Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларсзакрыта для грузовых автомобилей.
Самое значимое
Уточняется, что методика оперативного вмешательства была предложена в 2010 году группой японских исследователей во главе с профессором Казухиро Кавамура
Отмечается, что в процессе разработки механизмов для предотвращения распространения этого явления изучался опыт постсоветских стран.
Суд избрал в отношении данных 3 лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.
Приблизительно 6.922 млрд драмов гарантируется необходимыми уголовно-процессуальными инструментариями, то есть арестом имеющейся в этом размере валюты.
Partner news
Последние новости
Число жертв стрельбы в голландском трамвае возросло: Полиция ищет турка Полиция объявила в розыск 37-летнего мужчину турецкого происхождения по имени Гёкмен Танис
Мнацаканян и Лавров обсудили сотрудничество Армении и РФ В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-армянского двустороннего сотрудничества.
Спикер парламента РА: Полны решимости вместе с ЕС углублять процесс институциональных реформ Он добавил, что в РА высоко ценят проводимую Германией взвешенную политику на Южном Кавказе и содействие Армении в различных сферах.
Apple впервые за 4 года выпустила новый iPad mini Новый iPad Mini будет оснащен дисплеем с диагональю 7,9 дюйма и впервые для устройств этой серии получит поддержку Apple Pencil, позволяющей рисовать на экране специальным стилусом