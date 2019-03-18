Одну из жертв теракта в Новой Зеландии посмертно наградят за подвиг

PanARMENIAN.Net - Гражданина Пакистана, погибшего при попытке обезоружить террориста в Новой Зеландии, посмертно наградят за мужество. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в Twitter-аккаунте.

«Пакистан гордится Мианом Наимом Рашидом, который погиб, когда пытался остановить белого террориста расистских взглядов. Он будет награжден государственной наградой благодаря своему мужеству», — сообщил он, добавив, что власти готовы оказать поддержку семьям жертв расстрела, пишет Lenta.ru.

Ранее отмечалось, что, когда террорист вошел в мечеть Ан-Нур, Рашид прыгнул на него и попытался отобрать оружие. После этого он был убит. МИД Пакистана сообщало о девяти погибших при теракте гражданах страны.

Нападение на две мечети в Новой Зеландии — в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде — произошло 15 марта. По последним данным, в результате двойного теракта погибли 50 человек, в том числе дети. 42 из них убиты в мечети в центре Крайстчёрча, еще восемь - в другой мечети на авеню Линвуд, причем три человека были застрелены вне здания. Ранения получили 50 человек, 36 из них находятся в больницах. Обе мечети расположены на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Преступник снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. С момента первой атаки до задержания прошло 36 минут.

Полиция задержала четверых человек, в том числе Брентона Тарранта, транслировавшего бойню в интернете. Позднее один из задержанных был признан невиновным.