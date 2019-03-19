Омбудсмен РА навестил нарушившего госграницу Армении азербайджанца
19 марта 2019 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Омбудсмен Армении Арман Татоян навестил задержанного за нарушевшение госграницъ РА гражданина Азербайджана Элвина Алифа оглу Ибрагимова, находящегося в больнице.
Татояна сопровождали адвокат и следователь, которые в этот момент визита проводили действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РА.
Встреча омбудсмена РА с Ибрагимовъм прошла при участии переводчика с азербайджанского. До визита омбудсмена азербайджанца уже навещал адвокат, представивший ему его права и подробности заведенного уголовного дела.
В ходе встречи с омбудсменом гражданин Азербайджана выразил желание встретиться с семьей - сыном, отцом, матерью, братом или сестров, попросив омбудсмена оказать ему содействие в этом вопросе.
Защитник прав человека обсудил данный вопрос с директором Службы национальной безопасности, учитывая важность связи с семьей. СНБ выразило готовность обеспечить общение Ибрагимова с родственниками с помощью телефонной, письменной либо видеосвязи. Также в ведомстве готовы организовать встречу азербайджанца с членами семьи на территории Армении, гарантируя их безопасность.
На встрече присутствовал также врач офиса омбудсмена, который зафиксировал, что состояние здоровья Ибрагимова удовлетворительное.
16 марта, около 01։30 по ереванскому времени, на северо-восточном направлении границы Армении, на оборонительном участке N-ской воинской части армянскими военнослужащими был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу РА. После получения огнестрельного ранения в область нижней конечности ему была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. Его жизни ничто не угрожает.
Из обнаруженных у него документов следует, что нарушитель является жителем Газахского района Азербайджана, Элвин Ариф Оглу Ибрагимов (1986 г.р.). В следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.
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