В Буэнос-Айресе откроется музей Геноцида армян
19 марта 2019 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Буэнос-Айресе откроется Музей Геноцида армян.
Городской совет столицы Аргентины одобрил проект, который позволит Мемориальному фонду Геноцида армян построить в городе «Музей памяти, истории и культуры Армении» (Museum of Armenian Memory, History and Culture), пишет Asbarez.com со ссылкой на Estacao Armenia.
Город предоставил здание фонду сроком до 30 лет с возможностью продления.
В Аргентине живет большая и влиятельная армянская община - около 200 000 человек. Большинство аргентинских армян являются потомками жертв Геноцида армян. Аргентина является одной из первых стран, признавших Геноцид армян.
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Недавно проект прошел в Тбилиси, подле чего - в Баку, а 9 марта состоялся в Ереване.
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