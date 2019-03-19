PanARMENIAN.Net - В Буэнос-Айресе откроется Музей Геноцида армян.

Городской совет столицы Аргентины одобрил проект, который позволит Мемориальному фонду Геноцида армян построить в городе «Музей памяти, истории и культуры Армении» (Museum of Armenian Memory, History and Culture), пишет Asbarez.com со ссылкой на Estacao Armenia.

Город предоставил здание фонду сроком до 30 лет с возможностью продления.

В Аргентине живет большая и влиятельная армянская община - около 200 000 человек. Большинство аргентинских армян являются потомками жертв Геноцида армян. Аргентина является одной из первых стран, признавших Геноцид армян.