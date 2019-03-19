Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке: Есть пострадавшие

PanARMENIAN.Net - Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке.

В ходе перестрелки пострадали три человека. Одному из них 18 лет, другим по 23 года. Молодые люди получили ранения в ноги и спину, их госпитализировали, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал NBC New York.

Инцидент произошел в восточном Гарлеме, в одном из районов Манхэттена. Полиции не удалось задержать нападавшего. Правоохранительные органы выясняют, связана ли стрельба с местными преступными группировками.

За день до этого неизвестный открыл огонь в трамвае с пассажирами в нидерландском Утрехте. В результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали.