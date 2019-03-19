С 2008 года Америабанк выделил кредиты в размере $4.5 млрд на экономику Армении
19 марта 2019 - 18:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный директор ЗАО «Америабанк», председатель Союза Банков Армении Артак Анесян заявил, что Америабанк с 2008 года выделил кредиты в размере $4.5 млрд на экономику Армении.
Из них $1.2 млрд предназначались компаниям, занимающимся экспортом.
По словам Анесяна, с 2008 года кредитные инвестиции банка ежегодно увеличивались на 39%. В 2018 году портфель потребительских кредитов Америабанка удвоился, рост ипотечного портфеля составил более 50%, бизнес-кредиты выросли на 14%, а число клиентов удвоилось.
В 2018 году Америабанк представил два инструмента для онлайн-кредитов, один из которых направлен на предоставление онлайн-кредитов МСБ в размере до 10 млн драмов, по процентной ставке начиная от 13,5% годовых, без комиссии за изучение заявки и без залогового обеспечения.
Анесян отметил, что в 2019 году эти программы планируется расширить, а также внедрить еще 2 онлайн-услуги для бизнеса и физических лиц.
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