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ЮНЕСКО: Более 2 млрд человек не имеют доступа к питьевой воде

ЮНЕСКО: Более 2 млрд человек не имеют доступа к питьевой воде
19 марта 2019 - 16:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Во всем мире 2,1 млрд человек не имеют постоянного доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, обнародованном 19 марта в Женеве.

Еще 4,3 млрд человек лишены адекватного сантехнического оборудования. При этом в особенно трудном положении находятся люди, живущие в нищете, - беженцы, а также обитатели трущоб, отмечается в документе, пишет Deutsche Welle.

«Безопасный доступ к воде и адекватное сантехническое оборудование - это права человека. Однако для миллиардов людей эти права не реализованы», - констатировала в этой связи член президиума немецкой комиссии при ЮНЕСКО Улла Буркхардт. По ее словам, более двух миллиардов человек живут без чистой питьевой воды, а 844 миллиона вынуждены ежедневно тратить минимум полчаса, чтобы набрать воду, или вообще не имеют доступа к ней.

Даже в Европе и Северной Америке около 57 млн человек не имеют водопроводов в своих домах, а 36 млн не имеют даже базовой сантехники, отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай. В числе тех, кто находится в наиболее трудном положении, - индейские общины в Канаде. 40 процентов из них имеют доступ лишь к некачественной воде со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для здоровья, сказала Озулай.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Более 2 млрд человек не имеют доступа к чистой питьевой воде
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