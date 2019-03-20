Региональный совет итальянского Лацио признал Геноцид армян
20 марта 2019 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Региональный совет итальянской административной области Лацио единогласно одобрил предложение члена совета Серджио Пироцци о признании исторического факта Геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщается на сайте армянской общины Рима.
Представленный Пироцци законопроект выражает полноценную солидарность с армянским народом в его борьбе за историческую справедливость и в вопросе защиты прав человека.
Совет Лацио стал 136 региональным советом Италии, признавшим Геноцид армян.
Совет армянской общины Рима выразил благодарность всем членам совета Лацио.
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