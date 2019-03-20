Дочь, зять и племянник Назарбаева - в числе вероятных кандидатов на пост президента Казахстана

PanARMENIAN.Net - Очередные выборы президента Казахстана должны пройти в 2020 году. В числе преемников экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку 19 марта, эксперты в первую очередь называют имя его старшей дочери.

Дарига Назарбаева давно занимается политикой и сейчас она депутат сената парламента, а также возглавляет Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности. Ранее Дарига была заместителем премьер-министра. После того, как Касым-Жомарт Токаев стал президентом, ее назначили спикером парламента страны, пишет «Настоящее время».

Как о возможном преемнике говорят о муже Даригы, зяте Назарбаева, – Тимуре Кулибаеве. Согласно Forbes, он официальный долларовый миллиардер.

Кулибаев контролирует Народный банк Казахстана и занимает пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей.

В списке кандидатов, которые могут занять пост президента Казахстана, фигурирует первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Самат Абиш. Он – племянник Нурсултана Назарбаева.

В 2017 году Самат Абиш получил звание генерал-лейтенанта, а в 2013 году казахстанские СМИ писали о том, что якобы Назарбаев представил племянника Владимиру Путину в качестве своего преемника.

Среди вероятных преемников называют и посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова. Он был министром обороны, главой аппарата президента и премьер-министром.

Касым-Жомарту Токаеву 65 лет, из них 43 года он провел в политике. Токаев начинал с работы в Министерстве иностранных дел СССР. Его направили в советское посольство в Сингапуре сразу после окончания МГИМО. Тогда ему было 22 года. Из этого института чуть раньше выпустился будущий министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Токаев возглавил МИД Казахстана в 1994 году, а в 1999-м Назарбаев назначил его премьер-министром. После этого он сменил еще целый ряд высоких государственных должностей, но дольше всего Токаев отвечал за внешнюю политику страны.

Он представлял Казахстан на международной арене по вопросам ядерного вооружения. Был и вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ, и заместителем генерального секретаря ООН. Сенат Казахстана Токаев возглавил в 2013 году.