Документы о кандидатуре нового генсека ОДКБ направлены в страны-участницы
20 марта 2019 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Все необходимые документы по согласованию кандидатуры от Белоруссии на пост генерального секретаря ОДКБ направлены в страны-участницы организации. Об этом сообщил 20 марта в интервью ТАСС и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
«Все необходимые процедуры согласования кандидатуры, внесенной Белоруссией, и проекты документов, необходимых для принятия решений, еще в декабре 2018 года были направлены в страны ОДКБ», - сказал он.
Семериков отметил, что так как сроки согласования и подписания решений документами организации не регламентированы, то сказать, когда будет утверждено назначении нового генсекретаря, невозможно.
Ранее газета «Коммерсантъ» написала со ссылкой на свои источники, что ОДКБ на ближайший год может остаться без полноценного генсека в связи с тем, что одна из стран организации - Армения - не согласовала назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася. В публикации отмечалось, что премьер Армении Никол Пашинян рассчитывал утвердить своего кандидата.
2 ноября 2018 года по инициативе армянской стороны бывший генсек организации Юрий Хачатуров был снят с этой должности. Армения заявляла, что должна сохранить этот пост до истечения срока ее полномочий.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Самое значимое
Совет Лацио стал 136 региональным советом Италии, признавшим Геноцид армян.
Город предоставил здание фонду сроком до 30 лет с возможностью продления.
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Apple выпустила новые AirPods Наушники остались той же формы и получили новый процессор H1
Радована Караджича приговорили к пожизненному сроку за геноцид В ООН сочли приговор Караджичу слишком мягким, указав на «тяжесть его преступлений и вес его ответственности» за них
Президент Чехии считает Турцию союзником ИГ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны
Вышел трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино (видео) Картина расскажет об убийстве жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт (Марго Робби), которое в августе 1969 года совершили последователи серийного убийцы Чарльза Мэнсона