В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс открыт
21 марта 2019 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - 21 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал закрыт.
Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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